¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï2°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëBEAST X¡£ÀèÈ¯¤Ë²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏµÏ¿ÅªÂçÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀBEAST X¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê2¿Í¤È½¾Íè¤Î2¿Í¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È³ú¤ß¹ç¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬°ÂÄê¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¤â¥È¡¼¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç²áµîºÇ¹â¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¼ó°ÌÁè¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡Ú1·î22ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í31°Ì¡¡¢¥150.3
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í28°Ì¡¡¢¥119.5
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í26°Ì¡¡¢¥95.5
BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í2°Ì¡¡¡Ü412.2
¡Ú1·î20Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü875.3¡Ê80/120¡Ë
2°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü463.6¡Ê82/120¡Ë
3°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¡¡Ü409.5¡Ê82/120¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü87.3¡Ê82/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü2.8¡Ê82/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥72.0¡Ê80/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥150.8¡Ê82/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥409.8¡Ê80/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥483.6¡Ê82/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥722.3¡Ê84/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
