23Æü½°±¡²ò»¶¤Ç¸øÌóÈ¯É½¥é¥Ã¥·¥å¡¡ÃæÆ»¡Ö¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í½©¤«¤é¼Â»Ü¡×¡¡¹ñÌ±¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¾ÃÈñÀÇ°ìÎ§5¡ó¤Ë¡×

¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡£ºâ¸»¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½©¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡ª
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
Áªµó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÏŽ¢ÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëŽ£¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬22Æü¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ç¤¹¡£
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡§
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¤Þ¤¿Áé¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤¨¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«ÃÎ»ö¤â¡Ä¡£
°ìÊý¤ÎÌîÅÞ¡£
¸á¸å2»þ²á¤®¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬·ëÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤«¤éÌó170¿Í¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡¦ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÃæÆ»¤Î²ô¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡ªº£»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª
ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤ò·è¤á¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÂÐ¡¢»ä¤É¤â¤¬·Ç¤²¤ëÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¶¥¤¤¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È»Ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¡ØÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ù¤¢¡Ä¤Á¤å¡Ä¡×¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¥¬¥ó¥Ð¥í¡¼¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇÎ¨¥¼¥í¤ò¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤â¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿¸øÌó¤òÈ¯É½¡£
¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡¦ËÜ¾±ÃÎ»Ë¶¦Æ±À¯Ä´²ñÄ¹¡§
ºâ¸»¤ÏÅöÌÌ¤Î1Ç¯¤Ê¤¤¤·2Ç¯¡¢ÀÑ¤ß²á¤®¤Î´ð¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²ñ·×¾êÍ¾¶â¤Ê¤É¤ÇÇ±½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢Ž¢¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹Ž£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê´ÔÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
¾ï¤ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÎ©¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÆ¯¤¯¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿À¯ºö¤òÆ²¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÄ°÷¼¿¦¤·¤¿»³ËÜÂÀÏº»á¤¬ÂåÉ½¤òÂ³Åê¤¹¤ë¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤â¸øÌó¤òÈ¯É½¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¾ÃÈñÀÇ¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÇÑ»ß¤Ç¡¢·Êµ¤¤ò¤¢¤²¤ë¡£ÀÇ¶â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¼è¤ë¤Ê¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¼è¤ì¡¢¤³¤ì¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Àï¸å¡¢ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë¿¿Åß¤ÎÁªµó¤ÏÁá¤¯¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£