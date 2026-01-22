¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶´¤ó¤À¹¶ËÉÀï 6°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º VS 7°Ì¡¦½ÂÃ«ABEMAS¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï·ãÀïÉ¬»ê¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¥ê¡¼¥°6°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤È¡¢Æ±7°Ì¡¦½ÂÃ«ABEMAS¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶´¤ó¤ÀÀï¤¤¤À¤±¤Ë¡¢·ãÀïÉ¬»ê¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¶´¤ó¤À·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï
¡¡¾å°Ì¤Î5¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥é¥¹°è¤ËÆþ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë6°Ì¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤Ç°ú¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¢¥100ÉÕ¶á¡£¢¥72.0¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¢¢¥150.8¤Î½ÂÃ«ABEMAS¡£ÆÍ¤Êü¤¹Â¦¤È¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂ¦¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¤É¤Á¤é¤ËÈù¾Ð¤à¤«¡£
¡Ú1·î22ÆüÂè1»î¹ç¡Û
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í21°Ì¡¡¢¥11.0
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í1°Ì¡¡¡Ü511.6
½ÂÃ«ABEMAS¡¦¾¾ËÜµÈ¹°¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í34°Ì¡¡¢¥204.3
U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í25°Ì¡¡¢¥74.1
¡Ú1·î20Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü875.3¡Ê80/120¡Ë
2°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü463.6¡Ê82/120¡Ë
3°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¡¡Ü409.5¡Ê82/120¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü87.3¡Ê82/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü2.8¡Ê82/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥72.0¡Ê80/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥150.8¡Ê82/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥409.8¡Ê80/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥483.6¡Ê82/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥722.3¡Ê84/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
