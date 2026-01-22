²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡ØEVO¡Ù¤¬½é¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¡¢¸ÂÄê4ÌÃÊÁ¤ÇÁ´¹ñÈ¯Çä¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡JT¤Ï¡¢¡ØPloom¡Ù¡Ê¥×¥ë¡¼¥à¡ËÀìÍÑ¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ØEVO¡Ù¡Ê¥¨¥Ü¡Ë¤«¤é¡¢4¤Ä¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òCLUB JT¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢Ploom Shop¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ploom»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¡Ê1·î22Æü¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥µ¥¯¥é¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡Ê2·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¤Î4ÌÃÊÁ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âCLUB JT¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓPloom Shop¸ÂÄê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î4ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤àÁ´¹ñÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÄê¤¹¤ë¡£ÅêÉ¼¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Ploom Shop¤ÇÀè¹Ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Ploom¸ø¼°Instagram¤Ç¤â¼Â»Ü¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï3·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ìÉ¼¤¬¡¢EVO¤Îº£¸å¤ÎÁ´¹ñÈÎÇä¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØPloomÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡×¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÎ¸³²ñ¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë4ÌÃÊÁ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¡×¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë´¶¤È¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤È´Å¤¯¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥«¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤È°ìµ¤¤Ë¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Î¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥à¢ª¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ë¤«¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥à¡×¤Ï¡¢´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥¤¥à¤Î¥«¥×¥»¥ë¤¬½Å¤Ê¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥à¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÉ÷Ì£¤¬É¡¤ËÈ´¤±¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤ÊÀß·×¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥µ¥¯¥é¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ï¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤¹¤Ù¤é¤«¤Ê¹á¤ê¹â¤¤¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤Ê¤¿¤Ð¤³¤Î¤¦¤Þ¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥µ¥¯¥é¤Î¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤³¤È¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØEVO¡Ù¡Ê¥¨¥Ü¡Ë¤Ï¡¢¡ØPloom¡Ù¡Ê¥×¥ë¡¼¥à¡ËÀìÍÑ¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢º£²ó¤Î4ÌÃÊÁ¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´12ÌÃÊÁ¤ÇÅ¸³«¡£2025Ç¯7·î¤«¤éÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿ºÇ¶¯¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ê¤É3ÌÃÊÁ¤¬¤±¤ó°ú¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³ÊÂÓ¤Ø¤Î¿·µ¬»²Æþ¤Ê¤¬¤éPloom¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î16Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¦¥ì¥â¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØEVO¡Ù¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ØPloom AURA¡Ù¡Ê¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡Ë¤âÈÎÇäÂæ¿ô¤ò½çÄ´¤Ë¿¤Ð¤·¡¢2025Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇJTºÇÂ®¤Î200ËüÂæ¡¢11·î¤Ë¤Ï300ËüÂæ¤òÆÍÇË¡£¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ê¤É¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¡¢1·î20Æü¤Ë¤â¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥À¥¹¥¯¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JT RRP¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÎÁýÅÄµ®Âç»á¤Ï¡¢¡Ö¡ØPloom AURA¡Ù¤È¡ØEVO¡Ù¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢Ploom¤Ï¹ñÆâ¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.2¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡×¤È¡¢½çÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£º£²ó¤Î4ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÎÌÃÊÁ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¤¼¤ÒÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤ÏËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢°ìÂÀè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡©
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢22Æü¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥¨¥Ü¡¦¥µ¥¯¥é¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ù¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬41¡ó¡¢¡Ø¥¨¥Ü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¤¬34¡ó¡¢¡Ø¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù21¡ó¡¢¡Ø¥¨¥Ü¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¡Ù4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Á´¹ñÈ¯Çä¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÌÃÊÁ¤Ï¡Ä¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡¡ÅêÉ¼¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë4ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥ß¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥¨¥Ü¡¦¥µ¥¯¥é¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ï2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢CLUB JT¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤ÓPloom Shop¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£ÅêÉ¼¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Ploom Shop¤ÇÀè¹Ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Ploom¸ø¼°Instagram¤Ç¤â¼Â»Ü¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï3·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£
