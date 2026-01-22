¡Ö¤è¤¯¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×ÂçÁêËÐµÒÀÊ¤Ë¡ÈM-1²¦¼Ô¡É¤¬¥Ý¥Ä¥ó ¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Þ¥¹¥¯ÁõÃå¤Î»Ñ¤â¤À¤ÀÏ³¤ì¤ëÁêËÐ°¦¡ÖÁêËÐ¹¥¤¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×È¿¶Á
¡ãÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½ÆóÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêËÐ°¦¤À¤ÀÏ³¤ì¤ë¡ÈM-1²¦¼Ô¡É¤Î»Ñ
¡¡Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡£½½Î¾¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Þ¥¹¥¯ÁõÃå¤Î¡ÈM-1²¦¼Ô¡É¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤À¤ÀÏ³¤ì¤ëÁêËÐ°¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁêËÐ¹¥¤¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤¬½ù¡¹¤ËËþÇÕ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë½½Î¾¤Î¼èÁÈ¡£½½Î¾½½»ÍËçÌÜ¡¦°ì°Õ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤È½½Î¾È¬ËçÌÜ¡¦ËÌ¤Î¼ã¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤Î°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤ÏµÒÀÊ¤Ç¡È¥Ý¥Ä¥ó¡É¤È´ÑÀï¤¹¤ëM-1²¦¼Ô¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤ÏÁêËÐÂç¹¥¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÆâ³¤¿ò¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¡×¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÇú¾Ð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡×¤Î¡ÖÁêËÐÂç¹¥¤·Ý¿Í¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÁêËÐ¤Î¿Íµ¤¸þ¾å¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆâ³¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¡õ¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç½½ÆóÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ò´ÑÀï¡£ËëÆâ¼èÁÈ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÆâ³¤¤¬Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿¸µNHKÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÆ£°æ¹¯À¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤è¤¯¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÆâ³¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÁêËÐ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤Í¡£¤³¤ÎË¹»Ò¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«»ä¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤Á¤Ã¤ÈÆâ³¤¿ò¤µ¤ó¤È¡Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÆ£°æ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤ÊÊý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹ñµ»´Û¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¥¢¥Ê¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£¾ì½ê¤Î¹ñµ»´Û¤Ï¡¢Ï¢ÆüÃøÌ¾¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢½é¾ì½ê¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢»°ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¡¢»ÍÆüÌÜ¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î»³¸ý¤¤¤Å¤ß¡¢¸ÞÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò¤Èºî²È¤Î´ä²¼¾°»Ë¡¢Ï»ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¾åÃÏÍºÊå¡¢ÃæÆü¤Ë¤ÏÅìµ®Çî¤Ê¤É¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½½ÆóÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆâ³¤¤ÎÂ¾¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ì°Õ¤ÈËÌ¤Î¼ã¤Î¼èÁÈ¤ÏÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ç°ì°Õ¤¬ÇòÀ±¡£7¾¡ÌÜ¤ò¾å¤²¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£°ìÊý¤ÎËÌ¤Î¼ã¤Ï8ÇÔÌÜ¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë