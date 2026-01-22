°ÕÌ£¿¼¡© ¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Á¯¤ä¤«¿·°áÁõ¤È¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¡É³¨Ê¸»úÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¤ÎÈþËÆ¤ÈÀÄ»ç¥Ø¥¢¡ßÍëÌÏÍÍ¤Î¿·°áÁõ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¼¨¡£SNSÅê¹Æ¤ÏÂçÈ¿¶Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½ã¿è¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢³¨Ê¸»ú¡Ö¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡×¤È¼Ì¿¿¤Î¡É·ý¤ò°®¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤ÈÅÜ¤ê¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬²¿¤È¤â°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡× ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢Á¯¤ä¤«¿·°áÁõ
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ»ç¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡¢ÍëÌÏÍÍ¤ÎÀÄ¤¤ÂµÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¹õ¤¤ÌÖ¾õ¤Î¶»Åö¤Æ¡¢¶ä¿§¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡£Åê¹Æ¤Ï24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡É¤¤¤¤¤Í¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¸å¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÍ«¤¤¥â¡¼¥É¡×¤Î¥«¥¤¥ê¤Ë°áÁõ¤äÍÆ»Ñ¤Ø¤Î¾Î»¿¡¢±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³¤Â±É±¤ò¸«¤Æ¡×¡Ö½ã¿è¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¡Ö·¯¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¿®¤¸¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢Íè·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥ÁÀ©ÇÆ¤Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î1Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë2026¡×¤Î30¿Í½÷»Ò¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤Ï¡¢WWE¾åÈ¾´ü¤Î¼çÌò¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤À¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÎÀÚÉä¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¥«¥¤¥ê¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¤ËÀï¤¦½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Îµ¤³µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤ÊÉ¾²Á¤âÊ¹¤³¤¨¡¢¥¿¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë´ÙÍî¸åºÆ¤Ó¾å²¼´Ø·¸¤¬Ïª¹ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥¢¥¹¥«¤È¤Î»ÙÇÛ´Ø·¸¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤È¤â¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¥¢¥¹¥«¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÀÀ¤¦¥»¥°¥á¥ó¥È¤âÉÁ¤«¤ì¡¢È¯¿®¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ÈÄ¾·ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥¹¥«¤Ø¤ÎÎ¥È¿¤Ø¤ÎÏµ±ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È»ÙÇÛ´Ø·¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òË¾¤àÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÂç°ìÈÖ¤Ø¤È°ìÃÊ¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved