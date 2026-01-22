23ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤¨¤°¤¤¡×ÀÄ¿§¥Ó¥¥Ë¤Ë±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤ª¤Ø¤½¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¸µNMB48¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿Í®ÇÃ¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ËÜ¶¿¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡×¤òºòÇ¯12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¡£ÀÄ¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤â¤¦1¥ö·î¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤¿¤ÎÁá¤¹¤®¡¡Âô»³¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¿©»ö¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸ËèÆü¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤â¡¢¤ª¤Ø¤½¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤¨¤°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£