¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤¿¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¡£»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤êÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°¦¡×¡Ö°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅ¾¤²Íî¤Á¤Ê¤¤¤ÎÀ¨¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢76Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¸¤¢ª´î¤Ó²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÄÈè¤ì¿á¤Èô¤Ö¡Ø°¦¤ª¤·¤¤¹ÔÆ°¡Ù¡Û
Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Îµ¢Âð¤Ë¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡©
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ømaronnn0321¡Ù¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ï¤ó¤³¡Ö¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤¬¤ª·Þ¤¨¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢³¬ÃÊ¤Î²¼¤Ë¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤·¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÂ®¤µ¤Ç³¬ÃÊ¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±²¼¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¸µ¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Ñ¥Ñ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¥Ñ¥Ñ¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó
¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ò¤È¤·¤¤êÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï³¬ÃÊ¤Î²¼¤ÇÍ¹ÊØ¼õ¤±¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Ñ¥Ñ¤Î¸µ¤Ø¡£
¡ÖÁá¤¯Íè¤Æ¡×¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤Ø¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¶î¤±¾å¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤Î¾å¤ÇÂÔ¤Ä¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ö¤âÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ºÆ¤Ó¶î¤±²¼¤ê¤ë¤ÈÂ¤Ø¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆºÅÂ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Èè¤ì¤â¿á¤Èô¤ÖºÇ¹â¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨
·ë¶É4²ó¤â³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÁ´¤¯¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÎÏ¼ÀÁö¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤Îµ¢Âð¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯°ì½ï¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Öµ¢¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¡×¤Ï¤³¤Î¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Î´î¤Ó¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤ª·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤ÎÅÐ¤ê¹ß¤ê¾å¼ê¤¹¤®ー¡×¡Ö¤ª¤Á¤ê¤â¤·¤Ã¤Ý¤â¤Õ¤ê¤Õ¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¤ª¤¤¤Ç¤è¤Ã¤ÆÅÐ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤w¡×¡Ö²¿²ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤é»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤â¼è¤ì¤ë¤ä¤íー¤Ê¡×¡Ö¤Ý¤Æ¤Ý¤Æ¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ß¤¿¤¤w¡×¡Ö¥â¥Ã¥Õ¥â¥Õ¤Î¥³¥í¥Ã¥³¥í❤ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ª·Þ¤¨»Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ømaronnn0321¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÌÓ¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡Ö¥Þ¥í¥ó¤¯¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaronnn0321¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÏÂ²í
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£