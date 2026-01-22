¸¤¤¬¤¤¤ë²È¤Ë¡ØÇÛÃ£°÷¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¤¬Íè¤¿·ë²Ì¢ª±¿¤Ó½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡ÄÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤ë¡Ø¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬64ËüºÆÀ¸¡ÖÎ¥¤ì¤¬¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö¿´¤¬¥Û¥Ã¥³¥ê¡×
ÇÛÃ£°÷¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ó½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¥ï¥ó¥³¡£¤½¤Î·òµ¤¤Ê»Ñ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç64ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¸¤¤¬¤¤¤ë²È¤Ë¡ØÇÛÃ£°÷¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¤¬Íè¤¿·ë²Ì¢ª±¿¤Ó½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡ÄÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤ë¡Ø¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û
Âç¹¥¤¤ÊÇÛÃ£°÷¤µ¤ó
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösun3chan3¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ä¥ï¥ó¥³¤Î¤ª»Ñ¡£¼Æ¸¤¤Î¡Ö¥µ¥ó¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï2020Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃË¤Î»Ò¡£¤È¤¢¤ëÆü¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÇÇÛÃ£ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤òÆ°¤«¤º¡¢ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤¬·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤ÞÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£Éï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢µ¿¤¤¤â¤»¤º¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡£
ÀÅ¤«¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¡Ä
ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À»ëÀþ¤È¤·¤Ã¤Ý¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï²¿¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹♡
¤½¤·¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤·¤À¤±Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£´üÂÔ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂÔ¤Ä»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢¤ªÍø¸ý¤µ¤È·òµ¤¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£²º¤ä¤«¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤
ºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤¬¹ø¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìµ¤¤Ë´Å¤¨¥âー¥É¤Ø¡£¼ª¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¡¢ÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´ÍÍ»Ò¡£Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦ÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Ì¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤ò¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ´Ö¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤¸òÎ®¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤ÈÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¤¬¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤&Í¥¤·¤¤À¤³¦¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡¢¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösun3chan3¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤é¤°¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösun3chan3¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤ê¤Û
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£