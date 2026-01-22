µ®ÅçÌÀÆü¹á¤â¹ØÆþ¢öÅü¼Á45¡ó¥ª¥Õ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡ÖÄãÅü¼Á¤À¤·Ä«¤´¤Ï¤ó¤È¤«¤Ë¤¤¤¤¡×
µ®ÅçÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¥³¥¹¥È¥³¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡õ·ã¤¦¤Þ¹ØÆþÉÊ¾Ò²ð¡ª46000±ßÊ¬¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ®Åç¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¡ÈÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¢ö
µ®Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ìÄ¹»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¤¿ä¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£
◼︎¤ª¤¤¤·¤µÄ¹»ý¤Á¤ÎÄãÅü¼Á¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó
¥³¥â / ÄãÅü¼Á¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¡¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¡Ë
¾®ÇþÊ´¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¾®Çþ¥Ö¥é¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅü¼Á45%¥ª¥Õ¢¨¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÄãÅü¼Á¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥³¥â¸Ð¼þÊÕ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¹ÚÊì¡Ö¥Ñ¥Í¥È¡¼¥Í¼ï¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¹´üÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
µ®Åç¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç12¸ÄÆþ¤ê¤ÎÈ¢¥¿¥¤¥×¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2023Ç¯¡ÊÈ¬Äû¡ËÄãÅü¼Á¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó/¥ê¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¤ÈÈæ³Ó¡Ê100gÅö¤¿¤ê¡Ë
◼︎µ®Åç¤µ¤ó¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë
µ®Åç¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö1¸Ä¤¢¤¿¤êÅü¼Á7.9g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý7.7g¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É2·î¤Þ¤Ç»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤¢¤È1¥ö·î¤¯¤é¤¤»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¡ÖÎäÅà¤·¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄãÅü¼Á¤À¤·Ä«¤´¤Ï¤ó¤È¤«¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¢ö
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£