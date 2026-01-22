R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç°ÛÎã¤ÎÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¸ÀµÚ¡¡¡Ö¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤ÇÅ«¤ò¿á¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½²òÇ¤ÁûÆ°¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ë6¡¾1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æµ¯¤¤¿Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤¬¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØEinfach mal Luppen¡Ù¤Ç¸ÀµÚ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤ÇÅ«¤ò¿á¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤È³§¤¬Ë¾¤à¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾¡Íø¤ÈÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÏÉ¬¤ºÉü³è¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¸å¡¢2018-2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂæÌµ¤·¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤ºÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë½½Ê¬¤Ë¶¯¤¯¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤â¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¾®¤µ¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤âÄãÌÂ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï»ä¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¤ó¤À¡×