°¦ÃÎ¸©Åì±ÉÄ®¤Ï¡¢µîÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅêÉ¼¿ô¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì±ÉÄ®¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÎºÝ¡¢Ä®Æâ¤ÎÆàº¬ÅêÉ¼½ê¤ÇÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎÆó½Å¸òÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯ºîÅª¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¿¦°÷¤Ë¸ý»ß¤á¤â
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅêÉ¼Áí¿ô¤¬1É¼Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª´É½ñµÄ¹¤ò·óÇ¤¤¹¤ëÄ®¤ÎÁíÌ³²ÝÄ¹¤ÏÇòÉ¼¤ò1É¼¾¯¤Ê¤¯È¯É½¤·¡¢¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÈ¯ºîÅª¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿¦°÷¤Ë¸ý»ß¤á¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä®¤ÎÁª´É¤Ï¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ä·ºË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
