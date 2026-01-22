³ÆÃÏ¤Ç½üÀã¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë½»Ì±Ž¥Ž¥Ž¥¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÂçÀã °ú¤Â³¤Ãí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¡Ú¿·³ã¡Û
ÂçÀã¤Ï¡¢Ä¹Ãú¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ï¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢21Æü(¿å)¤«¤éÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü(ÌÚ)Ìë～23Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÀã¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æþß·²êÀ¸µ¼Ô
¡Ö¾å±Û¹âÅÄIC¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Ä¹ÌîIC¤«¤é¾å±ÛJC¤Þ¤Ç¤Î¾å¿®±ÛÆ»¤ÇÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥·¥ó¥·¥ó¤È¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¡£22Æü(ÌÚ)¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ç62cm¡¢Ì¯¹â»Ô´Ø»³¤Ç57cm¡¢ÄÅÆîÄ®¤Ç45cm¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ë¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»ÂðÃÏ¤Ç¤ÏÁáÄ«¤«¤é½üÀã¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æîµû¾Â»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü(ÌÚ)¸áÁ°9»þ¤ÎÏ»ÆüÄ®¤ÎÀÑÀã¤Ï116cm¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£½»Ì±
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê»Ô¤Ç¤Ï22Æü(ÌÚ)Ä«9»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç32cm¤Î¹ßÀã¤ò´ÑÂ¬¡£»Å»ö¤Ç¿·³ã»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡£
¢£»Å»ö¤Ç¿·³ã»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦ÃËÀ
¡ÖÄ«5»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é(Àã¤«¤¤ò)¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤¶ÊÕ¤ê¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡×
°ìÊý¡¢¾å±ÛÃÏ°è¤Ç¤Ï¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤è¤ë»¶¿å¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÏ²¼¿å°Ì¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¡¢Àµ¸á¤Ë¡ÚÃÏÈ×ÄÀ²¼·ÙÊó¡Û¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢¿å¤ò»µ¤¯»þ´Ö¤òÃ»¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¶¯¤µ¤ò¼å¤á¤¿¤ê¾ì½ê¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤Ï½µËö¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½Êó¤Ç¤¹¡£
¢¡23Æü(¶â)¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ
»³±è¤¤¡¡40～80cm
Ê¿ÃÏ¡¡20～60cm
º´ÅÏ¡¡10cm
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
