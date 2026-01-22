ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï½ªÈ×¤Î12ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ò¤«¤±¤¿°ìÈÖ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´ØÏÆ¡¦¹â°Â¤òÇË¤ê¡¢8¾¡4ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÚÉ¶ºÝ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢²¿¤È¤«ÂÎÀª¤òÀ°¤¨Ä¾¤·¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â´ó¤êÀÚ¤ê¡£¶ì¤·¤¤ÅÚÉ¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Æ±¤¸ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤ÎÁ°Æ¬16ËçÌÜ¡¦²¤¾¡³¤¤Ï¡¢Èþ¥Î³¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤ê9¾¡ÌÜ¡¢Æó·å¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£