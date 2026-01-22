µÏ¿Åª¾¯±«¡¢»³ÎÓ²ÐºÒ¤ËÃí°Õ¡¡ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÀ¾ÆüËÜ
¡¡ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹ß¿åÎÌ¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï22Æü¡¢ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¡¢ÎÓÌîÄ£¤È¹çÆ±¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÆÃ¤ËÅì³¤¡¢¶áµ¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¤ÏºòÇ¯12·îËö°Ê¹ß¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ30Ç¯¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤Î¸²Ãø¤Ê¾¯±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¸«¤Ï¡¢ºòÇ¯2·î¤Î´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼Â»Ü¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î26Æü¤«¤éº£·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÊ¿Ç¯¤Î20¡óÌ¤Ëþ¤Ç¡¢Á°¶¶»Ô¤ä¹ÃÉÜ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢µÜºê»Ô¤Ç¤Ï0¥ß¥ê¡£ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£