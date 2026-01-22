²ßÊª¤±¤ó°ú¼Ö¤¬¼«Æ°±¿Å¾¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤ÈËÅÄ¿¥µ¡¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡Ë¤äËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Ï22Æü¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÀ©¸Â¶è°è¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Î²ßÊª¤±¤ó°ú¼Ö¤¬Áö¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤¬¶ÛµÞ»þ¤ËÈ÷¤¨¤ë¼«Æ°±¿Å¾¡Ö¥ì¥Ù¥ë3¡×¤Ç¼Â¸³¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÍ×¤Ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶õ¹Á¤ÎÃÏ¾å¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¡£¹Ò¶õµ¡¤ÎÍ¶Æ³Ï©¤ò¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬²£ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¸³¤Ï19¡Á21Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢22Æü¤ËºÆ¸½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¸ø³«¤·¤¿¡£²ßÊª¤±¤ó°ú¼Ö¤ÏÍ¶Æ³Ï©¼êÁ°¤Ç¼«Æ°Ää»ß¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤Î³èÍÑ¤Ç°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£