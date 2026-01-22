B1±§ÅÔµÜ¡¡Ä¹ºêÀï¤Î³«ºÅÆü»þÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡8Æü¢ª6Æü¤Ë¡¢7Æü¤Ï»þ´ÖÊÑ¹¹¡¢½°±¡Áª¤ÇËÜµò¤¬³«É¼½ê¤Ë
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB1ÅìÃÏ¶è¤Î±§ÅÔµÜ¤Î¸ø¼°X¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢2·î7¡¢8Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¹ºêÀï¤Î³«ºÅÆü»þÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Î³«É¼½ê¤È¤·¤ÆËÜµò¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê±§ÅÔµÜ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Æü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ä¹ºêÀï¤òÊÌÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÅÍ×¡§Ä¹ºêÀï¤Î»î¹ç³«ºÅÆü»þÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2/7¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó2/8(Æü)¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê±§ÅÔµÜ¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«Àï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2/8¡ÊÆü¡Ë¤¬½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±²ñ¾ì¤¬³«É¼²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç³«ºÅÆü»þ¤ò°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÑ¹¹Á°2/7¡ÊÅÚ¡Ë15¡§05¡¡TIP-OFF¡¡ÊÑ¹¹¸å2/7¡ÊÅÚ¡Ë17¡§05¡¡TIP-OFF¡×¡ÖÊÑ¹¹Á°2/8¡ÊÆü¡Ë15¡§05¡¡TIP-OFF¡¡ÊÑ¹¹¸å2/6(¶â)19¡§05¡¡TIP-OFF¡×¤ÈÆü»þÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢»î¹ç³«ºÅÆü»þ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢2/8¡ÊÆü¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï20Æü¡¢¡Ö2/8¡ÊÆü¡Ë¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê±§ÅÔµÜ¤¬³«É¼½ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2/8¡ÊÆü¡ËÄ¹ºêÀï¤Ï¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¡¢2/8¡ÊÆü¡ËÄ¹ºêÀï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÆüÄø¤Ç¤Î³«ºÅ¤òB¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤ÓÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö³«ºÅÆü»þ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£