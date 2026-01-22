½°µÄ±¡¡Ö²ò»¶¡×¤È¤Ï¡©¡Ö¥ê¥¹¥È¥éÀë¹ð¡×¤µ¤ì¤¿µÄ°÷¤Î²û»ö¾ð¡Ä¼óÁê¤Î¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢£²£³Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢½°µÄ±¡Áªµó¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬£±·î¾¤½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¹£²Ç¯°Ê¹ß¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï½é¤á¤Æ¡£²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï£±£¶Æü´Ö¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤È¡¢¡Ö°ÛÎã¤º¤¯¤á¡×¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤È¤Ï²¿¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¦ÃæÈøÉÒ¹¨¡Ë
²ò»¶¤ÏµÄ°÷¤Î¡Ö¥ê¥¹¥È¥éÀë¹ð¡×
¡¡²ò»¶ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤ò³ÕµÄ¤Ë»ð¤ê¤Þ¤¹¡£²ò»¶¤Î³ÕµÄ·èÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬²ò»¶¾Û½ñ¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾Û½ñ¤òÊ£¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¡Ê¾Û½ñ¼«ÂÎ¤Ï¸øÊ¸½ñ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¡Ë¤¬»ç¤Î¤Õ¤¯¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆµÄ¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢µÄÄ¹¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢Á´µÄ°÷¤ÏÇ¤´üËþÎ»Á°¤Ç¤âµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼º¤¦¤¿¤á¡¢²ò»¶¤Ï¥ê¥¹¥È¥éÀë¹ð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ò»¶¤«¤é¡ÖÀï¸åºÇÃ»¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤Ï¡¢µÄ°÷¤Î²û¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÐÈñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÄ°÷¤ÎµëÎÁ¡Ê·î³Û£±£²£¹Ëü£´£°£°£°±ß¡Ë¤Ï£±·îÊ¬¤Þ¤Ç¤ÏËþ³Û»Ùµë¡£ÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁªÆü¤«¤é¤ÎÆü³ä¤êÊ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡££¸Æü¤ËÅê³«É¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢£´Ê¬¤Î£³¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÐÈñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë·î£±£°£°Ëü±ß¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¹ÊóÂÚºßÈñ¡ÊµìÊ¸½ñÄÌ¿®¸òÄÌÂÚºßÈñ¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î°·¤¤¤Ç¡¢£±·î¤ÏËþ³Û¡¢£²·î¤ÏÆü³ä¤êÊ¬¤Ç¤¹¡£ºÐÈñË¡¤Ç¤Ï¹ñÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ä¹Êó¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áªµó±¿Æ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½°µÄ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌ³ÍÑ¤Ë£Ê£Ò¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¡Ö£Ê£ÒÌµÎÁ¥Ñ¥¹¡×¤ä¡¢Åìµþ¤ÈÁªµó¶è¤È¤ò·ë¤Ö·î£´±ýÉüÊ¬¤Î¹Ò¶õ·ô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢²ò»¶¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£´Æü¸å¤Þ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡µÄ°÷½É¼Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸ø¼¨Æü¤«¤é£±£°Æü°ÊÆâ¤ËÂàµî¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤âÍîÁª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅêÉ¼Æü¤«¤é£´Æü°ÊÆâ¤ËÂàµî¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àï¸å¤Î²ò»¶¡ÖÉÔ¿®Ç¤¡×¤Ï£´²ó¤Î¤ß
¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÆó±¡À©¡×¤Ç¡¢²ò»¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½°µÄ±¡¤À¤±¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤ÎÆü¤«¤é£´£°Æü°ÊÆâ¤ËÁªµó¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Àï¸å¤ÎÆüËÜ¹ñ·ûË¡²¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·×£²£·²ó¤Î½°±¡Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ÇÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»°ÌÚÉðÉ×¼óÁê¤Î²¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿£±£¹£·£¶Ç¯¤Î£±²ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡£·ûË¡£¶£¹¾ò¡ÖÆâ³Õ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤Î·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¡¢Ëô¤Ï¿®Ç¤¤Î·èµÄ°Æ¤òÈÝ·è¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢½½Æü°ÊÆâ¤Ë½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Áí¼¿¦¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤¿¤á¡¢²ò»¶¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·Á¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£´²ó¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£¹£¹£³Ç¯¤ÎµÜÂô´î°ìÆâ³Õ¤Ç¤Î²ò»¶¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼óÁê¤Î¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î£²£²²ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö£·¾ò²ò»¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ûË¡£·¾ò¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ¤Î½õ¸À¤È¾µÇ§¤Ë¤è¤êÅ·¹Ä¤¬¹Ô¤¦¹ñ»ö¹Ô°Ù¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ò»¶¤Î¼Â¼ÁÅª·èÄê¸¢¤ÏÆâ³Õ¤Ë¤¢¤ê¡¢½°±¡²ò»¶¤Ï¡Ö¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¡×¤Ç¡¢»þ¤Î¼óÁê¤Î¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ò»¶¤Ë¤Ï¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ëÍýÍ³¡¢ÂçµÁ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÍðÍÑ¤È¤ÎÈãÈ½¤âÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ÎÂåÍÑ¤«¡¢Æâ³Õ¤Î°ÂÄê²½¤«
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢²ò»¶ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ä¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤É¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢½°µÄ±¡·ûË¡¿³ºº²ñ»öÌ³¶É¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢·ûË¡³Ø¼Ô¤äÀ¯¼£³Ø¼Ô¤é¤Î³ØÀâ¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¡Ø½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎµÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ò»¶¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼ç¤ÊÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢¢¦¡Ö¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ÎÂåÍÑ¡×¢¦¡ÖÆâ³Õ¤Î°ÂÄê²½¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ÎÂåÍÑ¡×¤È¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁíÁªµó¤ÇÁèÅÀ¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤¿¤á¤ËÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÁèÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë»¿ÈÝ¤¬À¯ÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÁèÅÀ¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¹¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆâ³Õ¤Î°ÂÄê²½¡×¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¿ôÇÉ¤Î·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¿ÅÞÆâÉô¤Ç¤ÎÂ¤È¿¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤ÇÆâ³Õ¤ÎÃÏ°Ì¤Î°Ý»ý¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ò»¶¸¢¤Î¹Ô»È¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê»þ´ü¤ËÁªµó´üÆü¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞÍøÅÞÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²ò»¶¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ûË¡£·¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯²ò»¶¤Ïº£¸å¤âµÄÏÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£