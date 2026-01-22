¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡ÛÂçÀã¤Î¼¡¤Î¥Ôー¥¯¤Ï½µËö¡¡Àã±À¤ÎÂÓ¡¦JPCZ¤ÎÆ°¤¤ËÃí°Õ¤ò¡¡
»ÔÀî ÛÙ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤¤Î¤¦21Æü¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àã±À¤ÎÂÓ¡¦JPCZ¤¬Ä¾ÀÜ´Ø·¸¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ÇÀÐÀî¸©Æâ¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀã¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¤³¤Î¸å¤â¤¦1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
25Æü¡¦ÆüÍËÆüº¢¤Þ¤ÇÂçÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦21Æü¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿JPCZ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¤ç¤¦22ÆüÌë9»þ¡¢JPCZ¤¬ÀÐÀî¤ÈÊ¡°æ¤Î¸©¶ÉÕ¶á¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹23ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î±À¤ÎÂÓ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤ËÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤ÎÆüÃæ¡¢JPCZ¤È¤·¤ÆËÌ¾å¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ24ÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÊÌ¤ÎÀã¤ÎÂÓ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24Æü¤«¤é25Æü¡¦ÆüÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎJPCZ¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÀî¡§
ÂçÀã¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¤Þ¤À²á¤®¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Ìî¡§
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£25Æü¡¦ÆüÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ï¹ß¤êÊý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¹23ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢²Ã²ì¤Ç40¥»¥ó¥Á¡¢Ç½ÅÐ¤Ç30¥»¥ó¥Á¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ24ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç40¥»¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢25Æü¡¦ÆüÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ã²ì¤Ç40¥»¥ó¥Á¡¢Ç½ÅÐ¤Ç30¥»¥ó¥Á¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤ä¡¢Àã±À¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ß¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£