ÀÐÀî¤ÎÂçÀã¤Ç¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÍð¤ì¡¡¡ÈÅ´Ï©¤â¶õÏ©¤â¡É±¿µÙÁê¼¡¤°¡¡23Æü¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ Î×»þ¤Ç1±ýÉüÁýÈ¯¤Ë
21Æü¤«¤éÀã¤ÇÀÐÀî¸©Æâ¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Å´Ï©¤â¶õÏ©¤â±¿µÙ¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¸òÄÌÌÖ¤¬Âç¤¤¯Íð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¸áÁ°Ãæ¡¢¶âÂô±Ø¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬±Ø°÷¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃµÞ¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥É¤ä¤·¤é¤µ¤®¤¬½ªÆü±¿µÙ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆØ²ì¤«¤éÀè¤Ë¸þ¤«¤¦Îó¼Ö¤¬°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡Ä
Å´Ï©¤Ç´ØÀ¾¤äÃæµþÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¹âÂ®¤È¤«Ìë¹Ô¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¼è¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅöÆü¤Î¤ä¤Ä¡£º£¤«¤éÅìµþ·ÐÍ³¤ÇÂçºåÌá¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åì³¤Æ»¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤ä¤À¤Ê¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
µþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤Ï¡§
¡Ö±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢±¿ÄÂ¤¬ÇÜ¡ª¡£Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶Á¤¯¡×
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ï¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«±Û¤·¤Æ23Æü¤Ï¡¢ÆØ²ì¡¾Åìµþ´Ö¤Ç1±ýÉü¡¢Î×»þÎó¼Ö¤òÁýÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï22Æü¡¢ÀÐÀî¤Î¾®¾¾¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë30ÊØ¤Î¤¦¤Á26ÊØ¤¬·ç¹Ò¤Ë¡£
23Æü¸áÁ°Ãæ¤Î±©ÅÄ¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÏÈ¯ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£