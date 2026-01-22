¡Ö²ÈÂ²¥¬¥Á¥ã¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¶¯Îõ¤Ö¤ê¤Ã»Ò½÷»ÒÂçÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¡²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö155¥»¥ó¥Á¡ª ¤Ç¤Ã¤«¡Á¡ª ¤ß¤æ149¥»¥ó¥Á¤¸¤ã¤±¤¨Æ´¤ì¤ë¡Á¡ª¡×
¡¡ÍÄ¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Î¡¢ÄË¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥¿¥·¡¡ÄË¤¹¤®¤ë´ª°ã¤¤½÷¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¤Ñ¤óÅÄ¤Ñ¤óÂÀ/KADOKAWA¡Ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¤¤è¤«¤¬Äï¤ÎÈà½÷¡¦¤ß¤æ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤ß¤æ¤ÏÂç³Ø1Ç¯À¸¤À¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤¤è¤«¤ÎÉ×¤ÎÉ¨¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤«¤éÄß¤ê³×¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ¸´é¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤¿¤é¤È¼«Ê¬¤Î¡È»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤µ¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤ß¤æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡ÖÍÄ¤µ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÈÄí´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥¦¥¶¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡© ¤½¤ó¤ÊÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤äÆÉ¼Ô¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤Ê¤É¡¢Ãø¼Ô¤Î¤Ñ¤óÅÄ¤Ñ¤óÂÀ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤Î¤ß¤æ¤ÈÈà½÷¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½øÈ×¤È½ªÈ×¤ÇÊª¸ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ²½¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ñ¤óÅÄ¤Ñ¤óÂÀ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ñ¤óÅÄ¡Ë¡§ºÇ¶á¤Ï¡Ö²È¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö²ÈÂ²¥¬¥Á¥ã¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ÈÂ²¥¬¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤Ö¤ê¤Ã»Ò½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¤ß¤æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾®¤µ¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ëÈà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êý¤äÂÎ¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ñ¤óÅÄ¡§¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤â¤È»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤«¤Ê¤êÁÏºî¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ ÃÒ¹á