½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò23Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Ï¡¢ÀÐÀî2¶è¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÝ³®»á¤¬ÀÐÀî1¶è¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©·û¤Î¸½¿¦¤¬¤¤¤ëÀÐÀî3¶è¤Ç¤Ï¡¢ÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî2¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î©·ûÂ¦¤È¤ÎÄ´À°¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©·û¤È¹ñÌ±¤È¤ÎÄ´À°¤Î¤³¤È¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡×
°ìÊý¡¢ÀÐÀî1¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·ÅÞ¤Î¸øÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹Ó°æ½ß»Ö»á¡£
Ìµ½êÂ°¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Æü¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¹Ó°æ ½ß»Ö »á¡§
¡ÖÅÞËÜÉô¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢µÄÀÊ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âº½Å¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÌ±¤ÈÎ©·û¤ÎÀÐÀî¸©Ï¢¤Ë¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¿»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÏ¢¹çÀÐÀî¤Ï¡Ä
Ï¢¹çÀÐÀî¡¦¾®¿å ¹¯»Ë ²ñÄ¹¡§
¡Ö³ÆÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¤Ä¤Î¹ñ¡¢°ì¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤¤¤¦Êý¤¬±þ±ç¤·¤ä¤¹¤¤¡×
¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤Î¹½¿Þ¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÀî¸©Ï¢´´Éô¤â¡¢¸½¿¦Æ±»Î¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë1¶è¤È3¶è¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¹½¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦²¼Âô ²Â½¼ ´´»öÄ¹¡§
¡ÖÊ¬»¶¤¹¤ëÉ¼¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÄê¡¢±Æ¶Á¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤ÈÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃ»´ü·èÀï¤Ç¤¢¤ë¤±¤É¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´èÄ¥¤ë¡×
ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî1¶è¤Ç¤Ï5¿Í¡¢ÀÐÀî2¶è¤Ï2¿Í¡¢ÀÐÀî3¶è¤Ï3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£