log youÊ¡ËÜ¤ì¤ß¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçÀÚ¤Ê¡×Cherry Bullet¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü½ËÊ¡¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¥Ð¥ì¤Ï±Ê±ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦log you¡Ê¥í¥° ¥æ¡¼¡Ë¤ÎÊ¡ËÜ¤ì¤ß¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£log you¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁ°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Cherry Bullet¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÁ°À¤
Cherry Bullet¤¬2024Ç¯4·î¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ËÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯11·î¤Ëlog you¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖCherry Bullet Day 7Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿ ²áµî¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èlog you¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ»£±Æ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¥Ð¥ì¤Ï±Ê±ó¡×¡ÖÁ°À¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¿ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ì¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
log you¤Ïµ×ÊÝÎç²»¡¢Ê¡ËÜ¡¢¾®ÉÍºÚÅ¦¡¢ÃÝÆâ·î²»¡¢»³²¼¤¦¤ß¡¢¾¾ËÜÎèÆà¡¢°æ½Ð³ð¡¢·îÂåÍè¼Â¤Î8¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦PEAK SPOT¤«¤éÂè3¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢°æ½Ð¤Ï¸µSTU48¡¢µ×ÊÝ¤Ï¸µAKB48¡¢Ê¡ËÜ¤Ï¸µCherry Bullet¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡ÈµÏ¿¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾Ú¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ölog¡×¤È¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡Ê¥Õ¥¡¥ó1¿Í¤Ò¤È¤ê¡Ë¡É¤òÉ½¤¹¡Öyou¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎËèÆü¤òµÏ¿¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ê¡ËÜ¤ì¤ß¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¢¡¥¢¥½¥Ó¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦PEAK SPOT¤«¤éÃÂÀ¸¡Ölog you¡×
