¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡õÀµÌçÎÉµ¬¤È¤Î¡ÈÃÂ¥×¥ì¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡É¸ì¤ë º£Ç¯¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡©¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¶ìÄË¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬1·î21Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadioGARDEN¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË24¡§05¡Á24¡§25¤´¤í¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¡¦A¤§! group¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤È¤Î3¿Í¤Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇË»º¤¹¤ë¡Ä¡×º£Ç¯¤ÎÃÂ¥×¥ì¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¾¡¼Ô¤ÎSTARTO¥¤¥±¥á¥ó
±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³Û¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤ÎÃÂ¥×¥ì¤òÇã¤¨¤ë¡£²¶¤¬¾¡¤Ã¤¿¤éÀµÌç¤ÈÂç¸ã¤È¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤ÎÃÂ¥×¥ì¤âÇã¤¨¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ3¿ÍÊ¬ÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤òËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀ¾Èª¤ÈÀµÌç¤È¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£º£Ç¯¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¡¢¤³¤ÎÃÂ¥×¥ì¤¸¤ã¤ó¤±¤óÇÆ¼Ô¤Ï¡ÄÀ¾ÈªÂç¸ã¡ª¡×¤È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤È°ìºòÇ¯Â³¤±¤Æ¡ÖÃÂ¥×¥ì¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤È·ë²Ì¤Ë´¿´î¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¤Î¡Ä¡£¤·¤«¤âÂç¸ã¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È¤ª¶â¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¶ìÄË¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¾Èª¤ÎÈ¿±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿·Ç¯²ñ¤Ã¤¿»þ¿´¤Ê¤·¤«´é°Å¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¡ØÇË»º¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀµÌç¤¬ÉáÄÌ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤ÆLINE¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡õÀµÌçÎÉµ¬¤È¤Î¡ÖÃÂ¥×¥ì¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Î¾¡¼Ô¤òÌÀ¤«¤¹
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡ÖÃÂ¥×¥ì¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¾¡¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò²ó¸Ü¡Ö¶ìÄË¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×
