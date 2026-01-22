¿Íµ¤¥í¥±ÊÛ¤Î¡Ö²¤É÷¥«¥ì¡¼ ¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¡×¡ß¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡Û
»£±Æ¸½¾ì¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¥í¥±ÊÛÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö²¤É÷¥«¥ì¡¼ ¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥í¥±ÊÛÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ï·ÊÞ¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤«¤Ä¥«¥ì¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¤Ç¤Ï¥Ò¥ì¤«¤Ä¥«¥ì¡¼ÊÛÅö¤ò¡¢¤Þ¤¤Àô¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¿©Æ²¡×¤Ë¤Æ¤«¤Ä¥«¥ì¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤â2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¤Ï¥í¥±ÊÛÀìÍÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì²¤É÷¥«¥ì¡¼¡ß¤Þ¤¤Àô¥Ò¥ì¤«¤Ä ìÔÂô¥³¥é¥ÜÊÛÅö¡¢¤Þ¤¤Àô ¤È¤ó¤«¤Ä¤È¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì²¤É÷¥«¥ì¡¼¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ò¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¤È¤Ï¡Ó
¡Ö²¤É÷¥«¥ì¡¼ ¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¿·½ÉËÜÅ¹¡×¤Ï1987Ç¯ÁÏ¶È¤Î²¤É÷¥«¥ì¡¼Å¹¡£ÂðÇÛ¤ä»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤ÎÊÛÅö¤¬¿Íµ¤¡£¥Ð¥¿¡¼¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¤É÷¥«¥ì¡¼¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±ÇÁüÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¡ÈÄêÈÖ¥í¥±ÊÛ¡É¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥í¥±ÊÛÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹ñ»º¶Ì¤Í¤®¤ò72»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¥Ö¥¤¥è¥ó¤È¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÃÃí¤ÎÅòÀùµ¡¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥«¥ì¡¼¤ò¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡×¤Ï1965Ç¯ÁÏ¶È¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¡£Æù¤ÎÁ¡°Ý¤ò¤Û¤°¤¹²¼½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÚÆù¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¤ë¡ÖÈ¤¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡×¤Î¥Ò¥ì¤«¤Ä¤¬¿Íµ¤¤À¡£¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡×¤âÆüËÜ¥í¥±ÊÛÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì²¤É÷¥«¥ì¡¼¡ß¤Þ¤¤Àô¥Ò¥ì¤«¤Ä ¥³¥é¥ÜÊÛÅö¡Ó
¢¡¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì²¤É÷¥«¥ì¡¼¡ß¤Þ¤¤Àô¥Ò¥ì¤«¤Ä ìÔÂô¥³¥é¥ÜÊÛÅö(A¥¿¥¤¥×)
ÂðÇÛ:1,188±ß(ÀÇ¹þ)
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È:¥µ¥é¥ÀÉÕ¤¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È 1,404±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ê¤·
¢¡¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì²¤É÷¥«¥ì¡¼¡ß¤Þ¤¤Àô¥Ò¥ì¤«¤Ä ìÔÂô¥³¥é¥ÜÊÛÅö(B¥¿¥¤¥×)
ÂðÇÛ:1,404±ß(ÀÇ¹þ)
¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹:1,728±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¢£¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö:8:00- 22:00(·î¡ÁÅÚ)/8:00- 21:00(ÆüŽ¥½ËÆü)
¢¨ÍâÆü¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢22:00¤Þ¤Ç±Ä¶È
¢£²¤É÷¥«¥ì¡¼ ¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¿·½ÉËÜÅ¹(¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È)
±Ä¶È»þ´Ö:11:00¡Á19:00(Ç¯ÃæÌµµÙ)
¢£²¤É÷¥«¥ì¡¼ ¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì¿·½ÉËÜÅ¹¡ÊÂðÇÛ¡Ë
ÇÛÃ£»þ´Ö:9:30¡Á19:00(¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë)
ºÇÄãÃíÊ¸¶â³Û:5,000±ß¡Á(¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë)
ÃíÊ¸´ü¸Â:¤ªÆÏ¤±Æü2ÆüÁ°¤Î17:00¤Þ¤Ç
ÃíÊ¸ÊýË¡:ÅÅÏÃorWEB¡Ò¤Þ¤¤Àô¿©Æ²¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¡Ó
°æÅû¤Þ¤¤Àô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¿©Æ²¡×3Å¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¤Ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊÌ¾:¤Þ¤¤Àô ¤È¤ó¤«¤Ä¤È¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¡¼¥Ì²¤É÷¥«¥ì¡¼
¢¨¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¥Ò¥ì¤«¥í¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤ë
²Á³Ê:1,590±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ:
Ž¥¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¿©Æ² ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹
Ž¥¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¿©Æ² ¥¨¥¥å¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿åÅ¹
Ž¥¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¿©Æ² ¥¨¥¥å¡¼¥ÈÎ©ÀîÅ¹
ÈÎÇäÆü:2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡Á3·î31Æü(²Ð)Í½Äê