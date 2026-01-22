¡Ô°ì»þ¤Ï¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤â¡Ä¡Õ¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù½÷Í¥¡Ê43¡Ë¡¡¸½ºß¤Î¡ÈÂÎ»éËÃÎ¨8¡ó¡É»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤Û¤Ã¤½¡¼¡×
1·î22Æü¡¢¡È¤¢¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¡É¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î½÷Í¥¤È¤Ï¾¾ËÜè½½ï¡Ê43¡Ë¤À¡£¾¾ËÜ¤Ï1994Ç¯¤Ë¡È¾¾ËÜ·Ã¡É¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä2004Ç¯¤Î¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï¥è¥¬¤Î¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢½÷Í¥¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤ËÉ×¤Î¸Î¶¿¡¦¿·³ã¸©¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î¤³¤È¡£Æ±Ç¯8·î¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔºÇ¶á¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÉØ¿Í²Ê·Ï¤Î»ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Î²Æ¤Ï¡£7·îÃæ½Ü¡Á8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏËØ¤É¿²¤¿¤¤ê¡£´éÀö¤¦¤Î¤â¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ë¤Î¤â²¯¹å¡¡Î©¤Ã¤Æ10Êâ¤âÊâ¤±¤Ê¤¤¡¡¿å¤â¿©¤ÙÊª¤âÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¥Û¥ë¥â¥ó¤«¤é¤«Âç¹¥¤¤Ê»ö¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¡²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤Ìµµ¤ÎÏÌµÎÏ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¡²ù¤·¤¯¤ÆÌëÃæ¤Ëµã¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
Åö»þ¡¢¾¾ËÜ¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÆ°¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï17Æü¡¢Instagram¤Ç¡Ô2027Ç¯3·î¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¿·³ã¤«¤éÅìµþ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤ÏÉ×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É×¤ÏÀè¤ËÅìµþ¤Ø°Ü¤ê¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤âÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÍèÇ¯Åìµþ¤ØÌá¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£U¥¿¡¼¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØSTORY¡Ù3·î¹æ¤ÇÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤¬22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ïTarzan¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥è¥¬¥¦¥§¥¢¤ÇÈù¾Ð¤à¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤ÖÊ¢¶Ú¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¼Ì¿¿¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥è¥¬¤ÎÎý½¬¤òËèÆü3»þ´Ö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¡Õ¤â¤Î¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ô1Æü¤Î¤´ÈÓ¤Ï2¿©¡¦ÂÎ»éËÃÎ¨8¡ó¡Õ¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¤Ö¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¹¤²¡¼¤Ê¡Õ
¡Ô¤Û¤Ã¤½¡¼¡ªÀ¨¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Õ
¡Ô¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ËèÆüÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÁêÅö±ó¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ä¡Õ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Ð¤Æ¡¢43ºÐ¤Ç¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¾¾ËÜ¡£Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢³èÌö¤ÎÉý¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£