J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¡¡¿·¼é¸î¿À¸õÊä¤ÎGK¡¦¥ì¥Êー¥È¥âー¥¶ーÁª¼ê¤¬¹çÎ®
¿·¼é¸î¿À¸õÊä¡¿¥ì¥Êー¥È¡¦¥âー¥¶ーÁª¼ê
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¦J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÏµÜºê¸©¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤ÎÍ»¹ç¤È¥Áー¥à¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤¬¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·î14Æü¤«¤éµÜºê¸©¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡£22Æü¤ÎÎý½¬¤Ï¸áÁ°¡¦¸á¸å¤Î2ÉôÎý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡ÖJ1¤Ç¹¹¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë´üÂÔ¤Î¼é¸î¿À¸õÊä¤¬¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¿·²ÃÆþ¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¡¦¥ì¥Êー¥È¥âー¥¶ー¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£¡Ö¥ì¥Ëー¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï¥Áー¥àºÇÄ¹¿È¤È¤Ê¤ë196cm¡£¥Ó¥¶¤Î´Ø·¸¤Ç¥Áー¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Æü¤«¤éÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹çÎ®Á°¤Ë¤Ï¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î´é¤äÌ¾Á°¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Àîºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ö¥íー¥Àー¥»¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿·²ÃÆþ¤Î¿·¼é¸î¿À¸õÊä¡¿¡Ö1¡×¥ì¥Êー¥È¡¦¥âー¥¶ーÁª¼ê¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï1ÂÐ1¤Î¤È¤³¤í¤ä¶á¤¤µ÷Î¥¤Î¥·¥åー¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£ËèÆü¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Áー¥à¤Ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¿·¤¿¤Ë8Áª¼ê¤¬²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¼çÎÏ¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ÄÎ±¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤ÎÍ»¹ç¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¥Áー¥à¤Ï2·î1Æü¤Þ¤ÇµÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢24Æü¤Ë¤ÏJ1¡¦¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£