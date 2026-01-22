¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê³¤ÇÏÀ¥¿Í¤¬S.H.Figuarts¤Ç¾¦ÉÊ²½·èÄê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts ³¤ÇÏÀ¥¿Í¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò1·î22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢ÉðÆ£Í·µº¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ö³¤ÇÏÀ¥¿Í¡×¤òS.H.Figuarts¥·¥êー¥º¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡ÖS.H.MonsterArts ÀÄ´ã¤ÎÇòÎ¶¡×¤òÇØ¤Ë·àÃæ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¥·ー¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ýー¥º¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»ØÀè¤Ç¥«ー¥É¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤ä¥Ç¥å¥¨¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
「商品化決定の宣言をしろ!! 一野©!」
¡À¡ÖS.H.Figuarts ³¤ÇÏÀ¥¿Í¡×¾¦ÉÊ²½·èÄê¥£¥£¥£¡¿
È¯ÇäÃæ¤Î¡ÖS.H.Figuarts °ÇÍ·µº¡×¡ÖS.H.MonsterArts ÀÄ´ã¤ÎÇòÎ¶¡×¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¾þ¤ê¡¢Ç®¤·èÆ®¤òºÆ¸½¤»¤è¡ª
詳細は後日公開予定!続報を待て!
