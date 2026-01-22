1·î22Æü¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¡¡¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Êª²Á¡×¤Ï51¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¡Ä1¿©¤¢¤¿¤ê365±ß¤Ë¡¡¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥ÑÈ´·²¡È¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡É¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¸«±É¤¨¡×¤È»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿ºÇ¶¯¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶¶±Ø¶á¤¯¤ÎÊ¡Åç¤Î¿©ºà¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í ¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¡×¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡¢500±ß¤Ç¤¹¡£
µÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯°Â¤¤¤È»×¤¦¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÅª¤Ë¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤â¤è¤¯¥«¥ì¡¼ºî¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤âºàÎÁÈñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ®½Å¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ÜÆù¤äÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿²¤É÷¥«¥ì¡¼¡£
Êª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢¤Ê¤¼500±ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ó¥¹¥È¥í¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³ Å¹Ä¹¡¦ÆüÌî¸¶¹î¸Ê¤µ¤ó¡§
¥«¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍø±×¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¡Åç¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢1·î22Æü¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¡£
¹ñÌ±¿©¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊºàÎÁÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Êª²Á¡×¤Ï51¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¡£
1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1¿©Åö¤¿¤ê365±ß¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¹â¤¤¤«¤é¡¢¥«¥Ö¤È¤«ÌîºÚÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤â¹â¤¤¤·¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®Âç¤¤á¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¤«¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤ÇµíÆù¤À¤Ã¤¿¤Î¤òÆÚÆù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¡¼¤Î¶ñºà¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌîºÚ¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê6³ä¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÌó3³ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¹âº¬¤Î²Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¸¡º÷¿ô¤ÇÇ¯´Ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ¶¯¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô¤Ï¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
Nadia³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡¦È¬ÈøË¨·Ã¤µ¤ó¡§
¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤¬1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤Î¤¬¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤¢¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊñÃú¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤Çºî¤ì¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¥ì¥·¥Ô¡£
¥â¥ä¥·¤ÏÂÞ¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ç¥¥Á¥ç¥¡£
¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ë¸üÍÈ¤²¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤ò¼ê¤Ç¤Á¤®¤Ã¤ÆÅêÆþ¡£
¥â¥ä¥·¤È¾®ÇþÊ´¤òÆþ¤ì¡¢ßÖ¤á¤Æ¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇºàÎÁ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È4¿ÍÊ¬¤Ç887±ß¡£
1¿ÍÁ°¤ÏÌó221±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£