¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï22Æü¡¢½°±¡Áª¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¡£Ç¯´Ö5Ãû±ß¤Î¡Ö¶µ°é¹ñºÄ¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¡¢²Ê³Øµ»½ÑÍ½»»¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¿¨¤ì¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½ÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤à¡×¤È¶¯Ä´¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý³ÈÂç¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¸øÌó¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¥×¥é¥¹2¡ó¤Ë°ÂÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÂ¾å¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£