¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£²£²Æü¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤È¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä¼óÅÔËÉºÒ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¹ñ¤ÈÅÔ¤Î¶¨µÄ²ñ¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¹ñ¤ÈÅÔ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ²ñ¿·Àß¤Ï¼óÁê¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼ÔÃÄ¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¾®ÃÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡Ê´û»ë´¶¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡££²£°£±£·Ç¯½°±¡Áª¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼«¤é¤¬ÀèÆ³¤·¤ÆÌ±¿ÊÅÞ¤«¤é¤Î¹çÎ®ÁÈ¤é¤È·ëÀ®¤·¤¿¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£