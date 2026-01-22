¶ðÅÄÆÁ¹»á¤¬¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²¦Äç¼£¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤µ¡¡¡È¹ÓÀîÆ»¾ì¡É¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¼ã¼ê¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Çµð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È¹ÓÀîÆ»¾ì¡É¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºù°æ¾¦¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤é1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î1983Ç¯4·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡ËÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½éÂÇÀÊ¤ÇËþÎÝ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î1984Ç¯¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç½õ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¶ðÅÄ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿²¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç°ìËÜÂÂÇË¡¤ò´°À®¤µ¤»¤¿»Õ¾¢¡¦¹ÓÀîÇî»á¤Ë¶ðÅÄ¤òÍÂ¤±¤ë¡£¶ðÅÄ¤Ë¤â°ìËÜÂÂÇË¡¤ò¡Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢À¾¿ÀÅÄ¤ÎÆþ¸ý¤Î¼êÁ°¤Ç²¦¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃÏ¹ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹ÓÀî»á¤Ï²¦Äç¼£¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜÅá¤ò¶ðÅÄ¤Ë°®¤é¤»¡Ö¡È¼«Ê¬¤ÎÂ¤òÃ¡¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ë¥À¥¦¥ó¤Ç¿¶¤ê²¼¤í¤»¡É¤Ã¤Æ¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¥¿¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Ã»ºý¡Ê¾õÂÖ¡Ë¤Î¿·Ê¹»æ¤òÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ìÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î30¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Î¡Êµ÷Î¥¤·¤«¤Ê¤¤¡Ë¾ö¤Ë¥º¥Ð¡¼¥ó¡ª¤ÈÆüËÜÅá¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¡£²¶Â¤Ä¤¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Í¡×¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÊÄ«¤Î¡Ë4»þÈ¾²ó¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¶õ¤¬¡ËÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡£²¦¤µ¤ó¤Ï3Ç¯¤À¤±¤É¡¢ËÍ1Ç¯¤À¤«¤é3Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡·ë¶É¡¢°ìËÜÂÂÇË¡¤Ï¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤º¡¢ÃÇÇ°¡£¤½¤ì¤ò2·³±óÀ¬Àè¤Î³ûÀî¤Ç¿·Ê¹µ¼Ô¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï»æÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÄ«¤«¤é¿·Ê¹¸«¤¿²¦´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡ª¤È¥á¥Á¥ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡¢¤È¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤È¡£Æ¨¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡×¡£
¡¡°Õ¤ò·è¤·¤Æ²¦´ÆÆÄ¤ÈÂÐÌÌ¡£¡ÖºÇ½é¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡È¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ï¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¤¿¤À¤Ê¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ¤°¤é¤¤¤ÎÎý½¬¤ò¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¡¢Îý½¬¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é´èÄ¥¤ì¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£²¦Äç¼£¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤ÇËÍ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ê²¦´ÆÆÄ¤¬¡Ë¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ðÅÄ»á¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¦¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀ¸¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤êÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
