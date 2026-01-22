¼ÒÌ±ÅÞ¡¢½°±¡Áª¸øÌó¤òÈ¯É½¡Ä¡Ö¤¤¤Þ¤À¤«¤é¼ÒÌ±ÅÞ¡£¡×
¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï22Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ìÎ§¥¼¥í¤äËÉ±ÒÈñ¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤«¤é¼ÒÌ±ÅÞ¡£¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò°ìÎ§¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºâ¸»¤Ë¤ÏÂç´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½êÆÀÀÇ¤ÈË¡¿ÍÀÇ¤ÎÎß¿ÊÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤òÁ´¹ñ°ìÎ§¤Ç»þµë1500±ß°Ê¾å¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ð¸îÊó½·¤Î°ú¤¾å¤²¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â³Û°åÎÅÈñ¤äOTC°åÌôÉÊ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Áý¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö·³³ÈÍ½»»¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤È¤·¤ÆËÉ±ÒÈñ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·ûË¡9¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¿ÏÂ³°¸ò¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°ÂÊÝË¡À©¤âÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¬¤¤¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¡¢ÀÇ¶â¤ÎÊ§¤¤¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¹ñ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤»¤ë¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£