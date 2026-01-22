¾¼ÏÂ37Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ60Ç¯¤ËË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤¬¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀß¤±¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃËÀ¡§¾¼ÏÂ36Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¡£
¡¦½÷À¡§¾¼ÏÂ41Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¡£
¡¦Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ë1Ç¯°Ê¾å²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦À¸Ç¯·îÆü¤Ë±þ¤¸¤¿¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¾¼ÏÂ37Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢62ºÐ¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï»Ùµë¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
A¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»Ùµë¤Ï65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈËÜÍè»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹Ï·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ï¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸¶Â§¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬1Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ÈÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
