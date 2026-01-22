冬に行きたい「新潟県の温泉地」ランキング！ 2位「月岡温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬晴れの青空と真っ白な雪のコントラストが美しい今の季節、絶景を独り占めできる雪見風呂の体験は一生の思い出になります。頰を撫でる冷たい風と、肩まで浸かる熱めのお湯のバランスが心地よい、今訪れるべき温泉地が顔を揃えました。
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「新潟県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雪景色の中で入る温泉に憧れがあり、月岡温泉は硫黄の香りが強く『温泉に来た感』がしっかり味わえそう。冬は空気が澄んでいて、湯上がり後も体が芯から温まりそうなイメージがある。温泉街も比較的コンパクトで、寒い時期でも散策しやすそうなのも魅力」（30代女性／秋田県）、「エメラルドグリーンの湯色がとても美しく、冬の雪景色と相性が良いからです。硫黄の香りが強めで温泉らしさをしっかり感じられ、体の芯から温まります。周辺におしゃれなカフェや土産店も多く、温泉街の散策も楽しめるため、冬にゆっくり過ごしたい場所として魅力を感じました」（40代女性／北海道）、「美しい自然と観光スポットが有名なので行ってみたい」（20代女性／熊本県）といった声が集まりました。
回答者からは「雪と温泉街の明かりがマッチして綺麗そうだから」（20代女性／千葉県）、「上越新幹線が乗り入れていて、スキーやスノボを楽しんで、冷えた体を温泉で温められる、最高のリゾート地」（40代男性／岩手県）、「スキーやスノーボードの拠点として有名で、冬は雪景色を楽しみながら温泉でゆったりでき、越後湯沢駅周辺には日帰り温泉や宿泊施設が多数あるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「新潟県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：月岡温泉／41票2位にランクインしたのは、新発田市に位置する「月岡温泉」です。「美人の湯」として知られるエメラルドグリーンの湯が特徴で、硫黄成分の濃さは日本屈指。冬の澄んだ空気の中で楽しむ露天風呂は格別で、温泉街を浴衣で散策しながら、雪景色と湯けむりの風情を堪能できるスポットです。
回答者からは「雪景色の中で入る温泉に憧れがあり、月岡温泉は硫黄の香りが強く『温泉に来た感』がしっかり味わえそう。冬は空気が澄んでいて、湯上がり後も体が芯から温まりそうなイメージがある。温泉街も比較的コンパクトで、寒い時期でも散策しやすそうなのも魅力」（30代女性／秋田県）、「エメラルドグリーンの湯色がとても美しく、冬の雪景色と相性が良いからです。硫黄の香りが強めで温泉らしさをしっかり感じられ、体の芯から温まります。周辺におしゃれなカフェや土産店も多く、温泉街の散策も楽しめるため、冬にゆっくり過ごしたい場所として魅力を感じました」（40代女性／北海道）、「美しい自然と観光スポットが有名なので行ってみたい」（20代女性／熊本県）といった声が集まりました。
1位：越後湯沢温泉／98票1位に輝いたのは、湯沢町にある「越後湯沢温泉」でした。川端康成の小説『雪国』の舞台としても有名で、冬はスキーやスノーボードといったウィンタースポーツとセットで楽しめるのが最大の魅力です。上越新幹線で都心からのアクセスもよく、雪見風呂とともに新潟のおいしい地酒や南魚沼産のお米を味わえるぜいたくなひとときを過ごせます。
回答者からは「雪と温泉街の明かりがマッチして綺麗そうだから」（20代女性／千葉県）、「上越新幹線が乗り入れていて、スキーやスノボを楽しんで、冷えた体を温泉で温められる、最高のリゾート地」（40代男性／岩手県）、「スキーやスノーボードの拠点として有名で、冬は雪景色を楽しみながら温泉でゆったりでき、越後湯沢駅周辺には日帰り温泉や宿泊施設が多数あるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)