¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µNBAÁª¼ê¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¥¹¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Çë¸¶Íøµ×¡ß¸ÅÀî¶×²»¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¼çÂê²Î¤Ïimase¤Î¿·¶Ê¤Ë
¡¡Çë¸¶¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥Õ¥§¥¹¥¿¥¹¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çë¸¶¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢NBA¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ð¥¹¥±°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¥Õ¥§¥¹¥¿¥¹¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¥·ー¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Çë¸¶¤¬¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤«¤é¤â¡¢ºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¥¿¥¹¤Ï¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ç¥×¥ìー¤·2015Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¸µNBAÁª¼ê¥Õ¥§¥¹¥¿¥¹¡¦¥¨¥¸ー¥ê¤Î¤³¤È¡£Çë¸¶¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖI was really happy to meet you, Festus! Thank you so much! Let¡Çs meet again.¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë