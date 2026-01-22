¡Ö¤ï¤¡¡Á¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¥¨¥â¤¤!¡×º£°æÍã¡¦Ãæ»³Í¥ÇÏ¡¦ÄÍÅÄÎ½°ì¡¢¸µÆ±»öÌ³½êàÀèÇÚ¸åÇÚ3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¡×¤ÈÈ¿¶Á
´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£°æÍã¡¢A.B.C-Z¤ÎÄÍÅÄÎ½°ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Í¥ÇÏ¤¬»°¼ÔÂ·¤Ã¤ÆÆ±¤¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¡¡Í¥ÇÏ¤ÈÄÍ¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¢ö¡¡happy¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·#¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ëº£°æ¤È¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ëÄÍÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¸¥ç¥Ã¥¤òÊÒ¼ê¤ËÄÍÅÄ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ëÃæ»³¡¢ÀèÇÚ¤é¤·¤¤Èù¾Ð¤ß¤ÇÄÍÅÄ¤Ë´ó¤êÅº¤¦º£°æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÄÍÅÄ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¶¥ÇÏ´Ø·¸¤ÎÊý¤È¤ª¿©»ö¡¡¤Ä¤Ð¤µ¤¯¤ó¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿‼︎‼︎¡×¤ÈÅº¤¨¤½¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ»³¤¬¡ÖÌ¾Á°¤¬¤Ý¤¤¤À¤±¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£Åö¤¿¤Ã¤¿ÇÏ·ô¤Ç¿·Ç¯²ñ¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Íã·¯¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£ÄÍ¤Á¤ã¤óº£ÅÙ°ì½ï¤Ë¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤ç¤Í¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯°û¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ëÊ·°Ïµ¤¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃæ»³¶âÇÕ¤Î½ËÇÕ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¥Ä¥Ð¡¼¥µ¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë!³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡Á!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤½¤¦!¡×¡Ö¤ï¤¡¡Á¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶¥ÇÏ·Ò¤¬¤ê!¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¡×¡Ö¼Ì¿¿¡¢ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¡ª¡×¡ÖÍ¥ÇÏ¤µ¤ó¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¥¨¥â¤¤!¡×¡ÖPLAYZONE»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£