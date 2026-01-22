¡ÖÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¶¦Æ±½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÎø¿Í¤ò½Ð¹ñ¤µ¤»¤¿¥Þ¥È¥ê¤ËÊò¤ì¤ë·Ù»¡¡ÖÁÜºº¤ò°ìÃ¶ÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¡×
1·î20Æü¤ËÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òFNN¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥à¤¬Êó¤¸ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤ÈÂáÊá¤Ïº®Æ±¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¡£¸µ¸¡»ö¤äÊÛ¸î»Î¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤È»öÂÖ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Öµ¢¹ñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×È¾Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¹ñÀÒ¤ÎX»á¤Î¼Ì¿¿
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¿´Ï«¤«¤é¤«¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÊóÆ»¡É¤ò½é¤á¤ÆÊó¤¸¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤À¡£
ºòÇ¯9·î°Ê¹ß¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶É¡¦ËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥È¥ê¡Ë¤è¤êËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¡¢³Æ¼Ò¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¡£
¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯SNS¤Ç¤âÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÊÆÁÒ¤Ï¡¢12·î26Æü¤Ë»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ò°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡Ó¡ÒÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ä¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÀâÌÀ¡£
¡È°ì¶èÀÚ¤ê¡É¤¬¤Ä¤·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤â±½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î½ñÎàÁ÷¸¡ÊóÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÊÆÁÒ¤ÎÊóÆ»¤Î±Æ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¤ÎÎø¿Í¡¢X¡Ê42¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£ÅÔÆâ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢20Ç¯1·î¤Ë¸òºÝ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÃËÀ¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊÆÁÒ¤ÈÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ËÊ¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿²ÈÂðÁÜºº¤âÊÆÁÒ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢2¿Í¤Ç»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¥Þ¥È¥ê¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎX»á¤Ï¡¢¥¬¥µÆþ¤ìÄ¾Á°¤ÎºòÇ¯8·î¤ËÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¡¢2¤«·î¸å¤Î10·î¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞî±Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·µ¢¹ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÏ¢Íí¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊóÆ»¤¬½Ð¤¿°Ê¾å¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ë²Ì¤È¤·¤ÆX¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤âÅö¶É¤ËÄÌ¤¤¡¢Ä´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿´Ï«¤«¤é¤«¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
º£²ó¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤é¤á¤¿Á÷¸¡¡×¡©
½ñÎàÁ÷¸¡¸å¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö·ï¤¬¥Þ¥È¥ê¤«¤é¸¡»¡Ä£¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Ã´Åö¸¡»¡´±¤¬ÁÜºº¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ¯ÁÊ¤«ÉÔµ¯ÁÊ¤Î½èÊ¬¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Î¶¦Æ±½ê»ý¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¿¸µ¸¡»ö¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀ¾»³À²´ðÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶¦Æ±½ê»ý¤ÏÈó¾ï¤ËÎ©¾Ú¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÌôÊª¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ÐÀÃºÞ¤Ê¤É¤Ç¤ÏµÛ°ú´ï¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤«¤é»ØÌæ¤äDNA¤ÎºÎ¼è¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçËã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤é¤ÎºÎ¼è¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¶¦Æ±½ê»ý¤Î¾ì¹ç¤ÏX»á¤Î¶¡½Ò¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²¡¼ý¤·¤¿¾ì½ê¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤ÉÂè»°¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¡ØÃÎ¿Í¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¸À¤¤Ìõ¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿À¾»³ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Öµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÁÜºº¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢X»á¤¬¹ñ³°¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷Ã×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿Á÷Ã×¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤â²ÈÂðÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÁÜºº¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÃ¶ÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯º£¸å¡¢X»á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊóÆ»¤¬½Ð¤ÆÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢X»á¤Ë¤ÏÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î¡Ø°¦¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤¼¤Òµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¿Áê¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Î´´Éô¤â¡Ø¤³¤Ã¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÃË¤Î¿ÈÊÁ¤òÀè¤Ë¤ª¤µ¤¨¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡Ù¡Ø¤½¤â¤½¤â¥Þ¥È¥ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¹ÔÆ°³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡X¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÔÆâºß½»¤Î¸µ¸¡»¡´±¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥È¥ê¤È·Ù»ëÄ£¤Ç¶¦Æ±ÁÜºº¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥È¥ê¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï¢·È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤é¤½¤ó¤ÊÊ¸¶ç¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÊÆÁÒ¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÌôÊª¸¡ºº¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¡¢·ë²Ì¤Ï±¢À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆÁÒ¤Ïº£Ç¯2·î13Æü¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¤ÎÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö1·î21Æü¤ËÅÔÆâ¤Î»£±Æ½ê¤Ç»î¼Ì²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·20Æü¤ÎÊóÆ»¤Ç»î¼Ì²ñ¤ÏÃæ»ß¡£
º£¸å¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
