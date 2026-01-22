¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¨¥´¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î²òÇ¤·à¤Ë¥Ù¥¤¥ë¤¬¸«²ò¡ÖÈà¤Ï°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÇÀï½Ñ²È¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µ¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¤¬¡¢¸ÅÁã¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÏÅö½é¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¯¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÍ¥¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ä¸å¤ì¤ò¼è¤ê¡¢³Ê²¼Áê¼ê¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Îµá¿´ÎÏ¤Î·çÇ¡¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï£±·î11Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔÀï¡£ÍâÆü¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¤½¤ÎÇ¤¤ò²ò¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£·¤«·î¤ÇÊì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²òÇ¤·à¤Ë¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¤¥ë¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØTNT Sports¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤À¡£¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¯»ØÆ³¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÉÍý¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥¨¥´¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÀï½Ñ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï°ì½Ö¤Ç»î¹ç¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤Ï°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÇÀï½Ñ²È¤À¤¬¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âî±Û¤·¤¿¼êÏÓ¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
