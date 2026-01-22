¡ÚÆÃ½¸¡Ã¥×¥íÌîµå¡Û¾å±Û»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¾Éð¡¦Âìß·²Æ±ûÁª¼ê¡Ö±Û¸å¤Îµí¼ã´Ý¡×5Ç¯ÌÜ¤Ø¸þ¤± ¥ª¥Õ¥È¥ì¤ËÌ©Ãå¡Ú¿·³ã¡Û
2025Ç¯¤Ë1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡¢¾å±Û»Ô½Ð¿È¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÂìß·²Æ±ûÁª¼ê¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¡¢5Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º Âìß·²Æ±û(22)
¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º4Ç¯ÌÜ¡¦Âìß·²Æ±û¡£
¿ÈÄ¹164cm¤Ê¤¬¤éºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ä¥·¥çー¥È¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢°ì·³¤ËÄêÃå¡£125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ë¤â½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯1·î―
ËèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦¾å±Û»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âìß·¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å±Û»Ô½Ð¿È¤Î¥È¥ìー¥Êー¡¦²¬ºêÍ¥¤µ¤ó¡£¥×¥í¥Áー¥à¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬Â·¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥¸¥à¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂìß·Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²¬ºêÍ¥¥È¥ìー¥Êー
¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Ç¥¸¥à¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤òÂìß·Áª¼ê¤«¤é(¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È)¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÊ¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¢£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º Âìß·²Æ±û(22)
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÉ¤¤´ï¶ñ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬－
¥ª¥Õ¤Ë½ÅÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¥¦¥§ー¥È¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º Âìß·²Æ±û(22)
¡ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ÄÆ°°è¤¬(¶¹¤¯¤Ê¤ë)¡£¡Øº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡£¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö(·Ú¤¤¥¦¥§ー¥È¤Ï)¤½¤Î³ÎÇ§¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡©¡×
¢£²¬ºêÍ¥¥È¥ìー¥Êー
¡Ö¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢¡Øº£Æü¤Ï±¦¸ª¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¡£¡×
Ä¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç〝¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÃÎ¤ë〟¤³¤È¤âÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾µå¤ÎÂæ¤Ë¾è¤êÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âìß·¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£
¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯ÂçÀÐ¥¢¥Ê¤âÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬－
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢ÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
¢£²¬ºêÍ¥¥È¥ìー¥Êー
¡Ö¥»¥ó¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤È¡Ø¤³¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÄÏ¤à¤Î¤¬Áá¤¤¡©¡×
¢£²¬ºêÍ¥¥È¥ìー¥Êー
¡ÖÁá¤¤¡£´¶³Ð¤¬±Ô¤¤Áª¼ê¡£¡×
〝Å·À¤Î´¶³Ð〟¤È〝¥Ü¥Ç¥£ー¥Ð¥é¥ó¥¹〟
¤½¤ÎÉð´ï¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢ºò¥·ー¥º¥óÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î²ÚÎï¤Ê¡Ø¼éÈ÷¡Ù¤Ç¤¹¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÆâÌî¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥·¥çー¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¤òÏ¢È¯¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¥Áー¥à¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º Âìß·²Æ±û(22)
¡Ö¼éÈ÷¤Ç·ë¹½¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ìー¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡£°ì·³¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤ä¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥¿ー¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤ÎÆÉ¤ß¡É¤È¤¤¤¦¤«¡Ø¤³¤³Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡£¡×
¢£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º Âìß·²Æ±û(22)
