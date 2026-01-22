¡ÈºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É25Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤Þ¤ÇÂçÀã¤«¡Ä¼Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É·Ù²ü¤ò
º£µ¨ºÇÄ¹¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ÂçÀã¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢24»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô´Ø»³¤Ç57¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹Ìî¸©¾®Ã«¤Ç50¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹¤Î»À¥öÅò¤Ç¤Ï¡¢439¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤òµÏ¿¤·¡¢1·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Ç80¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç50¥»¥ó¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢24ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÌÎ¦¤Ç100¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ¡¢Åì³¤¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Ï25Æü¤´¤í¤Þ¤ÇµïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤ÎÁý¤¨¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ë¡¢½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£