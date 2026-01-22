¿·´´Àþ´ðËÜ·×²èÏ©Àþ¡¢Áá´ü¼Â¸½¤ò¡¡Ä»¼è¤Ê¤É±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬Áí·èµ¯Âç²ñ
¡¡¹½ÁÛÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¿·´´Àþ¤Î¡Ö´ðËÜ·×²èÏ©Àþ¡×¤ÎÁá´üÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë½é¤ÎÁí·èµ¯Âç²ñ¤¬22Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Ãå¹©¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ°È÷·×²èÏ©Àþ¡×¤Ø¤Î³Ê¾å¤²¤ò¡¢2020Ç¯Âå¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ë·èµÄ¤òºÎÂò¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÆ±Æü¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¤ÏÄ»¼è¡¢µÜºê¤Ê¤É7¸©ÃÎ»ö¤ò´Þ¤àÌó500¿Í¤¬»²²Ã¡£È¯µ¯¿Í¤Îº´Æ£¼ù°ìÏºÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¹ç°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢³Ê¾å¤²¤ËÉ¬Í×¤ÊË¡ÄêÄ´ºº¤ÎÁá´ü¼Â»Ü¤ä¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤È¤·¤Æ½Ð¹ñÀÇ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ØÏ¢Í½»»¤ò³È½¼¤¹¤ë¤è¤¦Äó¸À¤·¤¿¡£