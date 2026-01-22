ÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½°±¡Áª¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÞÆâ¤Î´ðÈ×¤¬¡×¡ÖÈà½÷¤Ï°¡Î®¡£¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¸µ³°Áê¤ÎÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡££²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢Íè·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡Ö½°±¡Áª¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬¸Ç¤Þ¤ë¡£ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÄÃæ»á¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¡¢¼«Ì±¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¤¢¤Þ¤ê»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀµÄ°÷¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿©»ö¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÞÆâ¤Î´ðÈ×¤¬¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢Èà½÷¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Èà½÷¤ÎÍýÁÛ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÜº¬»á¤¬¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤Í¡×¤ÈÅÄÃæ»á¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ïºâ¸»ÏÀ¤ËÁ´Á³¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ñºÄ¤À¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤Ç¤¹¤«¤é¡£ºâ¸»¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¼ª¾ã¤ê¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬°ì¤Ä¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤ÎµÄ°÷¤â¤½¤¦¡ÊÆ±¤¸¹Í¤¨¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤¹¤¬¡¢°¡Î®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥Ô¥´¡¼¥Í¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡£¤À¤«¤é¡ÊÅÞ¤Î¡ËÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà½÷¤Ï£³£³Ç¯´Ö¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤Ä¤±¤Æ¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊËÜÎ®¤Î¡Ë¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï°¡Î®¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤«¤éÈà¤é¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ËÇ¤¤»¤¿¤Ã¤Æ¿Í¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¼è¤ê´¬¤¤ÎÌò¿Í¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÊÀ¯ºö¤¬¡Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ã¯¤¬ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¼þ¤ê¤ÎµÄ°÷¤Ï¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£