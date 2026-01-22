¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¿ÌÙþ¡¡¡ÈÍ©ÎîÅÅÏÃ¡É¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡¡Ö¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤·¤ÆÀÚ¤ë¤ÈÍ©Îî¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡×
¡¡¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤¬¤é¤·¤¢¤ß¤¬Âå±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¤Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥á¡¼¥ë¡£¤¢¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢Âç¤¤Ê¿åÁå¤ËÆþ¤ì¤¿¥¼¥Ë¥¬¥á¡¢¥ß¥É¥ê¥¬¥á¡¢¥Ò¥è¥³¤Ê¤É¤ò¾®³Ø¹»¤ÎÁ°¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¡ÖÌëÅ¹¤Ç¤Ò¤è¤³¤òÄà¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¡£¤¢¤ß¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Êª¤ò¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÇä¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸½ºß¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢1994Ç¯¤Þ¤Ç¹õÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡ÈÍ©ÎîÅÅÏÃ¡É¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢É¬¤ºÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÅÅÏÃ¤ÎÌÄ¤êÊý¤¬ÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2Ê¬¤Û¤ÉÌÄ¤êÂ³¤±¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö¥Ò¥Ã¥Ò¥Ã¥Ò¥Ã¥Ò¥Ã¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍ©Îî¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¼«¿È¤â¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤íÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¾®¿´¼Ô¤ÎËÍ¤ÏÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È¥ª¥Á¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¤ä²È¤ÎÅÅÏÃ¤«¤éÆÃÄê¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤ä¡Ö¼ö¤¤¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÍ©ÎîÅÅÏÃ¡É¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÉÓ¥¸¥å¡¼¥¹¤¬200±ß¤Û¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÓ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Å¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È30±ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÅ¹¤Ç¿å¤ä¤ªÃã¤òÇã¤¦»þÂå¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ß¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¥ó¥µ¤¬¡¢¡Ö¤ªÃã¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¤ËÉ³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ©ÌÀ¤ÎÍÆ´ï¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤ß¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªÃã¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¼«Ê¬¤ÇÊ¨¤«¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀÎ¤Ï¥«¥ë¥Ô¥¹¤Î¸¶±Õ¤¬ÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤ß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Ð¥ó¥¯ËÌÀî / ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
