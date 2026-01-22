¼ÒÌ±ÅÞ¡¡ÈæÎã»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹âÃÎ¸©Ï¢¹çÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ¹Ì¼¡Ïº»áÍÊÎ©¡Ú¹âÃÎ¡Û
¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï1·î22Æü¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÈæÎã¡¦»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡¢¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ¹âÃÎ¸©Ï¢¹çÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ¹Ì¼¡Ïº»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¦ÈæÎã¡¦»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¿·¿Í¤Ç¸©Ï¢¹çÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ¹Ì¼¡Ïº»á(82ºÐ)¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝ»á¤Ï¹âÃÎ¸©Ä£¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬1·î23Æü¤Ë³«²ñ¤¹¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¡ÖÅÞÍøÅÞÎ¬¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÆ¤Ó¸øÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÒÌ±ÅÞ ¿·¿Í ¹âÃÎ¸©Ï¢¹çÂåÉ½¡¦µ×ÊÝ¹Ì¼¡Ïº»á
¡ÖÏ«Æ¯Ë¡À©¤Î²þ°¤ò¤ª¤·¤È¤É¤á¤ë¡£¼Ò²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¤ä¶µ°é¤¬¡¢ÂçÊÑ¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°Â¿´¤ÊÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëµì¼Ò²ñÅÞ¤¬2025Ç¯¤Ë·ëÅÞ80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢²þ¤á¤Æ·ûË¡¤òÀ¸³è¤Ë¤¤¤«¤¹¤è¤¦¡¢ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£