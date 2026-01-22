¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉýÈ¿È¯
Åìµþ»þ´Ö17:44¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26629.96¡Ê+44.90¡¡+0.17%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4122.58¡Ê+5.64¡¡+0.14%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 31746.08¡Ê+499.71¡¡+1.60%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4952.53¡Ê+42.60¡¡+0.87%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8848.71¡Ê+65.83¡¡+0.75%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 82104.06¡Ê+194.43¡¡+0.24%¡Ë
¡¡£²£²Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÂÐÎ©¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà¤·¤Æ¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÆ¹ñ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤Ë¤âÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤¬£³¡óÄ¶¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ±ÒÄÌ½¸ÃÄ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê¥ïー¥Õ¡¦¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥áー¥«ー¤ÎÍýÁÛµ¥¼Ö¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£Ê£Ä¥Ø¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÀÐÌô½¸ÃÄ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥·¥§¥¢¡¢²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤Î¥Ö¥ì¥Ó¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¾®Çä²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¨Ž¥¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Óー¥Á¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢²ñ¼Ò¤Î¥ï¥¤¥º¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¢»º¶â²ñ¼Ò¤Î¥Îー¥¶¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
