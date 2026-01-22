¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡½Ì¾®¡¢Ê©£¶£´¡¢°Ë£¶£³£â£ð¤Ë
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:21»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.871
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.514¡Ê+64¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.497¡Ê+63¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.252¡Ê+38¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.956¡Ê+9¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.493¡Ê+62¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.245¡Ê+37¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.435¡Ê+56¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡3.08¡Ê+21¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡3.163¡Ê+29¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.15¡Ê+28¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
