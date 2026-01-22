¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡BOATBoy¥«¥Ã¥×¡Á¥ä¥ó¥°vs¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡Á¡Ûºù°æÍ¥¡¡3Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤ò¶î¤êÌ¥Î»¤¹¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖBOATBoy¥«¥Ã¥×¡Á¥ä¥ó¥°vs¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡Á¡×¤ÏÍ½Áª2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£½øÈ×¡¢ÅÚ¤Ä¤«¤º¤Î3Ï¢¾¡¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤Î¤Ïºù°æÍ¥¡Ê27¡áºë¶Ì¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î1R¤òÆ¨¤²¤Æ²÷¾¡¡£¸åÈ¾¤Î8R¤Ï¡¢4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é·þ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿ÉÍÌîÃ«·û¸ã¤Î²û¤ò5¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤¿ºù°æ¡£2ÆüÌÜ¤Ï4R3¹æÄú¤Î1Áö¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥³¥ó¥Þ15¤Î2ÈÖ¼ê¡£¥¤¥ó¤Î¸åÆ£ÍÛ²ð¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ïºù°æ¤¬ÌÂ¤ï¤º¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ó¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¡¼¥ó¤â¤Ç¤¤ë¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÀïÂ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬Ä´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ä¾Àþ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ËÄê¾¾¡ÊÍ¦¼ù¡Ë¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¾Àþ¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤±¤Ð¡¢¥Ú¥é¤Ç²óÅ¾¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¿¤Ó¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²÷Â®»Å¾å¤²¤ØÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Æ¨¤²¤ÆÎÉ¤·¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤¤¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤âÎÉ¤·¤Èº£Àá¤Î¾è¤ê¤Ã¤×¤ê¤ÏÊÌ³Ê¡£Ä´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3ÆüÌÜ6R6¹æÄú¡¢10R2¹æÄú¤âÇòÀ±¤òÁÀ¤¤·â¤Ä¡£