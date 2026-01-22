AI¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ë¡©¡¡²Ö·Á»º¶È¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¢ª¡ÖAI¡×¤Ø¡¡KDDI¡ÖÂçºå¡¦ºæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×²ÔÆ¯¡¡ÇÆ¸¢Áè¤¤·ã²½¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ç¤¤ë¤«
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤µ¤é¤ËAI¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Î¹©¾ìÀ×ÃÏ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÖAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î²ÔÆ¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Ö·Á»º¶È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¹©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥é¥Ã¥¯¡£
KDDI¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë²è¼¼¡¡ºù°æÆØ»Ë ¼¼Ä¹
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏAI½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¹©¾ì¡£¤½¤³¤¬¤¤ç¤¦¡¢KDDI¤Î¼¡À¤Âå¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KDDI¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë²è¼¼¡¡ºù°æÆØ»Ë ¼¼Ä¹
¡Ö²ÈÄíÍÑPC¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿ôÀéÇÜ¤°¤é¤¤¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬1¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤¤¤Þ¤ä¡¢´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëAI¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¸Ø¤ëºÇ¿·¤ÎGPU¡á²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎ¡£
KDDI¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë²è¼¼¡¡ºù°æÆØ»Ë ¼¼Ä¹
¡ÖAI¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë²óÅú¤òÊÖ¤¹¤È¤¤ÎAI¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇGPU¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤ë¤È¤Ê¤ë¤È²ÝÂê¤â¡Ä
KDDI¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë²è¼¼¡¡ºù°æÆØ»Ë ¼¼Ä¹
¡ÖÊ£¿ô¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÈó¾ï¤Ë¹âÌ©ÅÙ¤Ê¾õÂÖ¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÂçÎÌ¤ÎÇ®¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¡×
ËÄÂç¤Ê·×»»¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹Ç®¡£¼Â¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö²°¾å¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÎä¤ä¤¹ºÝ¤Ë½Ð¤¿Ç®¤ò¡¢°ìÉô¡¢¿å¾øµ¤¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¤ÏºÇÂç²ÔÆ¯»þ¤Ç°ìÈÌ²ÈÄí1Ëü2000À¤ÂÓÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê»ÈÍÑÎÌ¤ò¤ª¤è¤½6³äºï¸º¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌô¤Î³«È¯¤äÀ½Â¤¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ»ºAI¤Î³«È¯¤â»Ù±ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
KDDI¡¡¾¾ÅÄ¹ÀÏ© ¼ÒÄ¹
¡Öº£¸å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£²Ö·Á»º¶È¤Î¸òÂå·à¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
