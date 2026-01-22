¶¦»º¡¢ÈæÎã450ËüÉ¼ÌÜÉ¸¡¡ÅÄÂ¼»á¡Ö½°±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤ò¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï22Æü¡¢Âè7²óÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí²ñ¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¡¢½°±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ç¡Ö450ËüÉ¼¡¢ÆÀÉ¼Î¨7.5¡ó°Ê¾å¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á´11¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇµÄÀÊ³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢µÄÀÊ¤ò»ý¤Ä²Æì1¶è¤Î»à¼é¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÌö¿Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¸·¤·¤¤¿³È½¤ò²¼¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤ËÇØ¤¯´í¸±¤ÊÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤ò¹ç·û¤È¤·¤¿ÃæÆ»¤Î»ÑÀª¤ò¡Ö»ÔÌ±¤ÈÌîÅÞ¤Î¶¦Æ®¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÇØ¿®¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£